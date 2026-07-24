La Germania ufficializza Klopp la Francia a breve Zidane E l’Italia? Probabilmente Pirlo
La Germania ha annunciato l’ingaggio di Klopp come nuovo allenatore, mentre la Francia si appresta a confermare Zidane a breve. In Italia, si parla di un possibile ritorno di Pirlo alla guida di una squadra di club. La presenza di allenatori di alto livello all’estero sembra aver ridimensionato l’influenza degli italiani nel panorama calcistico internazionale. La percezione è che anche nel calcio, il Paese stia perdendo terreno rispetto ad altre nazioni europee.
Che a livello geopolitico, nell’area europea, l’Italia abbia sempre contato il giusto è un fatto. Ma almeno una volta ci consolavamo con il calcio. Ormai anche in quello il Bel Paese è diventato periferico, provincia dimenticata. E se la Germania sfoggia con impeto il suo Klopp nuovo fiammante, e la Francia il suo Zidane tutto tirato a lucido, l’Italia sembra (speriamo di noi) che non possa far altro che accontentarsi di Pirlo, ennesimo reduce del 2006 a cui sembra dovuto qualcosa per un inalienabile diritto divino. Questo perché noi ci teniamo alle tradizioni e, invece di puntare su un sinistro e privo di certezze futuro, preferiamo adagiarci su un passato che magari non porterà ovviamente a nulla, ma ci permetterà di polemizzare e proporre nuove ardite soluzioni, che poi è quello che l’italiano vuole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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In Germania non si accontentano nemmeno di Klopp. E se provassero con Pirlo?In Germania si discute di un possibile cambio sulla panchina della nazionale, con l’ipotesi di puntare su Pirlo.