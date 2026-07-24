Che a livello geopolitico, nell’area europea, l’Italia abbia sempre contato il giusto è un fatto. Ma almeno una volta ci consolavamo con il calcio. Ormai anche in quello il Bel Paese è diventato periferico, provincia dimenticata. E se la Germania sfoggia con impeto il suo Klopp nuovo fiammante, e la Francia il suo Zidane tutto tirato a lucido, l’Italia sembra (speriamo di noi) che non possa far altro che accontentarsi di Pirlo, ennesimo reduce del 2006 a cui sembra dovuto qualcosa per un inalienabile diritto divino. Questo perché noi ci teniamo alle tradizioni e, invece di puntare su un sinistro e privo di certezze futuro, preferiamo adagiarci su un passato che magari non porterà ovviamente a nulla, ma ci permetterà di polemizzare e proporre nuove ardite soluzioni, che poi è quello che l’italiano vuole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilnapolista.it - La Germania ufficializza Klopp, la Francia a breve Zidane. E l’Italia? Probabilmente Pirlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Germania ha perso subito Klopp. L’Italia riflette (sigh) su Pirlo

In Germania non si accontentano nemmeno di Klopp. E se provassero con Pirlo?In Germania si discute di un possibile cambio sulla panchina della nazionale, con l’ipotesi di puntare su Pirlo.