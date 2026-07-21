Alla Faz risponderemmo così: “Volete per caso Pirlo?”. Perché mentre da queste parti triboliamo per la possibilità che il prossimo ct non sia Guardiola, nè Conte, né Mancini, sulla stampa tedesca arrivano a scrivere che forse nemmeno Klopp basterà a rifare una Germania vincente. L’analisi del giornale tedesco è ovviamente più articolata di così. Ne fanno un discorso di scuola, proprio. Un po’ sulla falsa riga dell’avvertimento del Paìs: il gioco della Spagna? Non rifatelo a casa. “Il prossimo autoinganno – scrivono – è dietro l’angolo, a un solo Mondiale di distanza. Le cinque settimane trascorse negli Stati Uniti, in Canada e in Messico hanno dimostrato in vari modi cosa significhi davvero il calcio di livello mondiale, e che il calcio tedesco, nella sua forma attuale, è ben lontano da quel livello”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Germania non si accontentano nemmeno di Klopp. E se provassero con Pirlo?

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La Germania si rende ridicola per la terza volta di fila e la Bild invoca Klopp. Ma noi non siamo nemmeno al MondialeLa Germania è stata eliminata dai Mondiali per la terza volta consecutiva, con una sconfitta ai rigori contro il Paraguay ai sedicesimi.