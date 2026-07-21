In Germania non si accontentano nemmeno di Klopp E se provassero con Pirlo?
In Germania si discute di un possibile cambio sulla panchina della nazionale, con l’ipotesi di puntare su Pirlo. La stampa locale si interroga se Klopp possa essere sufficiente a rilanciare la squadra, ma non si esclude l’idea di un’alternativa come l’ex centrocampista. La questione resta aperta, con voci che suggeriscono una ricerca di un allenatore capace di portare risultati. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata al momento.
Alla Faz risponderemmo così: “Volete per caso Pirlo?”. Perché mentre da queste parti triboliamo per la possibilità che il prossimo ct non sia Guardiola, nè Conte, né Mancini, sulla stampa tedesca arrivano a scrivere che forse nemmeno Klopp basterà a rifare una Germania vincente. L’analisi del giornale tedesco è ovviamente più articolata di così. Ne fanno un discorso di scuola, proprio. Un po’ sulla falsa riga dell’avvertimento del Paìs: il gioco della Spagna? Non rifatelo a casa. “Il prossimo autoinganno – scrivono – è dietro l’angolo, a un solo Mondiale di distanza. Le cinque settimane trascorse negli Stati Uniti, in Canada e in Messico hanno dimostrato in vari modi cosa significhi davvero il calcio di livello mondiale, e che il calcio tedesco, nella sua forma attuale, è ben lontano da quel livello”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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La Germania si rende ridicola per la terza volta di fila e la Bild invoca Klopp. Ma noi non siamo nemmeno al MondialeLa Germania è stata eliminata dai Mondiali per la terza volta consecutiva, con una sconfitta ai rigori contro il Paraguay ai sedicesimi.