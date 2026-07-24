Durante le nozze di Gianluigi Donnarumma con Alessia Elefante a Locorotondo, in Puglia, il portiere ha pronunciato in diretta televisiva un'espressione sbagliata, riferendosi ai “funerali del capitano della Nazionale” invece del matrimonio. La frase è stata trasmessa pubblicamente, suscitando attenzione. Nessun altro dettaglio sull'evento o sull'errore è stato comunicato.

Oggi, il portiere della Nazionale e del Manchester City Gianluigi Donnarumma si è sposato con la sua Alessia Elefante nel comune di Locorotondo, in Puglia. Ma durante il collegamento del Tg Rai Sport, in diretta dall’esterno della chiesa dove si celebravano le nozze, l’inviata Donatella Cupertino è stata protagonista di una gaffe: “Tra poco si svolgeranno i funerali del capitano della Nazionale”. Ovviamente si è trattato di un lapsus, ma il video ha subito fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - La gaffe in diretta alle nozze di Donnarumma: "I funerali del capitano della Nazionale"

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«I funerali del capitano della Nazionale», gaffe in diretta al matrimonio di Donnarumma

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