La Francia ha approvato una legge che vieta l’uso dei social network ai minori di 15 anni. La norma è entrata in vigore, ma sono state sollevate critiche riguardo alla sua applicazione. Un’associazione italiana ha commentato che la legge è debole e mancano strumenti efficaci per farla rispettare. È il primo Paese europeo a introdurre una restrizione di questo tipo.

Milano, 24 luglio 2026 – La Francia è il primo Paese europeo a vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni. Una legge che però ha fatto discutere sul piano applicativo. La questione è calda anche in Italia, dove diverse famiglie hanno sposato la class action di Moige, il movimento italiano dei genitori, trascinando Meta e TikTok davanti al Tribunale delle Imprese di Milano. Ma anche per chi lotta contro i design aggressivi e gli algoritmi ipnotizzanti dei social, la legge francese, pur avendo un significato forte sul piano politico, è “tecnicamente e giuridicamente instabile”. Questo perché, appunta il comitato dei genitori, non esiste a oggi un meccanismo sanzionatorio autonomo, né tanto meno una modalità reale di verifica dell’età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Francia vieta i social agli under 15, il Moige: “Legge debole, mancano gli strumenti per applicarla”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francia vieta social agli under 15. Decisione storica in Europa

Notizie e thread social correlati

La Francia ha approvato un disegno di legge che vieta i social agli under 15Il Parlamento francese ha approvato un disegno di legge che vieta ai minori di 15 anni di accedere ai social media.

SONDAGGIO - La Francia vieta l'utilizzo dei social agli under 15: vorresti questa legge anche in Italia?A partire dall’1 settembre 2026, in Francia sarà vietato ai minorenni di età inferiore ai 15 anni aprire nuovi account sui social media.

Temi più discussi: Sotto i 15 anni niente social: cosa dice la nuova legge francese (prima in Europa); La Francia vieta i social ai minori di 15 anni, è il primo Paese europeo; Francia prima in Europa: social network vietati ai minori di 15 anni e stop ai cellulari nelle scuole superiori; La Francia vieta i social agli under 15.

Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni a partire dal 1° settembre. #Francia #SocialMedia #DigitalPolicy #TechNews x.com

La Francia vieta i social agli under 15, è la prima in EuropaUna prima in Europa: il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per ... ansa.it

La Francia vieta i social agli under 15, è la prima in Europa - Europa reddit

La Francia vieta i social ai minori di 15 anni: è il primo Paese dell’Unione europeaIl bando entrerà in vigore a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico. Macron: Proteggiamo i nostri figli ... tg.la7.it