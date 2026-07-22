la francia ha approvato un disegno di legge che vieta i social agli under 15

Il Parlamento francese ha approvato un disegno di legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni, rendendo la Francia il primo Paese dell’ UE a impedire ai ragazzi l’uso di app come TikTok. Il presidente Emmanuel Macron ha promosso il divieto come una riforma chiave del suo ultimo mandato e si è impegnato a farlo entrare in vigore entro settembre. «La Francia è all’avanguardia in Europa nella protezione di bambini e adolescenti», ha dichiarato in un video pubblicato sui social media, salutando l’iniziativa come «un importante passo avanti». «Ora dovrà pronunciarsi il Consiglio costituzionale; dopodiché sarà il momento di agire per rendere concreta questa misura e proteggere i nostri figli online», ha poi aggiunto su X. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Francia, approvata legge anti-social per gli under 15

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SONDAGGIO - La Francia vieta l'utilizzo dei social agli under 15: vorresti questa legge anche in Italia?A partire dall’1 settembre 2026, in Francia sarà vietato ai minorenni di età inferiore ai 15 anni aprire nuovi account sui social media.

La Francia vieta i social agli under 15Il Parlamento francese ha approvato definitivamente una legge che proibisce ai minori di 15 anni di usare i social network.

Temi più discussi: In Francia è stata approvata una legge sul suicidio assistito; Francia, l’aiuto alla morte diventa un diritto; Fine vita, la Francia dice sì al diritto all’aiuto a morire; Fine vita, svolta in Francia. L’Assemblea nazionale approva in via definitiva la legge sull’aiuto a morire.

#Francia Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social e l'uso agli under 15. In Europa è la prima assoluta. Obiettivo: tutelare la salute di bambini e adolescenti. Prevista a settembre l’entrata in vigore. Macron: Grande risult x.com

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La Francia vieta i social agli under 15, è la prima in Europa - Europa reddit

Il presidente della Francia Emmanuel Macron. Credit: Christian Liewig / POOL/SIPA / AGFIl parlamento in Francia ha approvato una legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni, diventando così il primo Paese dell’Ue a proibire ai bambini l’utilizzo di app come TikTok, In ... tpi.it