SONDAGGIO - La Francia vieta l' utilizzo dei social agli under 15 | vorresti questa legge anche in Italia?

A partire dall’1 settembre 2026, in Francia sarà vietato ai minorenni di età inferiore ai 15 anni aprire nuovi account sui social media. Per gli account già esistenti, la chiusura è prevista entro il 1° gennaio 2027. La legge riguarda tutte le piattaforme social e mira a limitare l’uso dei social network da parte dei giovani sotto questa età. La normativa si applica esclusivamente in Francia e non ci sono ancora decisioni ufficiali in altri paesi.

La Francia mette un freno ai social per i più giovani. Dall’1 settembre 2026 i ragazzi sotto i 15 anni non potranno più aprire nuovi account sulle piattaforme, mentre quelli già esistenti saranno chiusi entro l’1 gennaio 2027. Il Parlamento ha approvato e dunque adottato in via definitiva il disegno di legge che intende tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. È la prima normativa del genere approvata in Europa, mentre nel mondo l’Australia ha adottato da tempo un divieto per gli under 16 con forti multe per le piattaforme non conformi. Per il presidente Emmanuel Macron, che ha fortemente voluto il provvedimento, si tratta di una questione di civiltà con l’obiettivo di proteggere bambini e adolescenti dai rischi della rete. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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