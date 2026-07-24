La fotocopia è lo strumento didattico più utilizzato soprattutto alla Primaria Se il foglio diventa la lezione

Nelle scuole primarie, la fotocopia è presente quasi ogni giorno. Viene usata per riprodurre schede, esercizi, testi e materiali di ogni tipo. Le insegnanti la impiegano per preparare le attività didattiche, facilitando la distribuzione di contenuti specifici agli studenti. L’uso di questi fogli copiati si estende a quasi tutte le discipline, dalla matematica alle scienze, rendendo la fotocopia uno strumento indispensabile nel quotidiano scolastico.

Nella scuola primaria la fotocopia è diventata uno degli oggetti più familiari della giornata scolastica, al punto che in molte classi accompagna quasi ogni attività, dalla comprensione del testo al calcolo, dalla grammatica alle scienze, dall’educazione civica alle ricorrenze. Arriva sul banco già pronta, con il titolo evidenziato, le immagini da colorare, le righe da completare e le caselle nelle quali inserire la risposta corretta, offrendo al docente la sensazione rassicurante di avere organizzato il lavoro e all’alunno l’impressione che apprendere significhi soprattutto riempire spazi predisposti da altri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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