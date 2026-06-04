Nei giorni scorsi alla Scuola Primaria di Pole dell’Istituto Comprensivo "Mattei-Lapi" di Acqualagna, è stata inaugurata la nuova " Aula Verde ", un giardino didattico nato all’interno del progetto " Tutti Fuori ", ispirato ai principi dell’ outdoor education ed ideata dagli insegnanti della scuola con l’obiettivo di creare uno spazio educativo immerso nella natura, capace di favorire una crescita armoniosa dei bambini attraverso esperienze dirette e attività all’aperto. Durante la cerimonia gli ospiti hanno potuto osservare da vicino alcune delle attività proposte: l’orto scolastico, la Pet Therapy, i laboratori artistici, la "tribù dei lettori solitari", un’area dedicata alla lettura in mezzo al verde, e la lezione sui fossili del nostro territorio condotta dal geologo Stefano Cresta con gli alunni di quinta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - A lezione ma all’aria aperta. Inaugurata la nuova "Aula Verde" alla scuola primaria di Pole

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Si parla di: A lezione ma all’aria aperta. Inaugurata la nuova Aula Verde alla scuola primaria di Pole; Firenze, inaugurata la prima Aula Natura in una scuola.