Una foto scattata nel 2007 mostra Messi che fa il bagnetto a un neonato di nome Lamine Yamal, inserita in un calendario solidale. La fotografia è diventata nota in seguito alla finale del Mondiale, dove i due si sono trovati come avversari. Messi, all'epoca, era considerato timido e fu messo a contatto con il bambino perché si pensava non avrebbe dovuto interagire molto.

La foto di Messi che fa il bagnetto a un Lamine Yamal neonato, scattata nel 2007 per un calendario solidale e diventata leggenda quando i due si sono ritrovati avversari nella finale del Mondiale, ha ancora qualcosa da raccontare. A farlo è Marta Segú, presidente della Fundació Barça, che a SPORT ha dato la sua versione di quel giorno. E la sua è una di quelle coincidenze che sembrano impossibili: “Fu magia”, ripete. Come fu scelto quel bebè: la versione della Fundació. Il retroscena più interessante riguarda proprio la scelta del bambino. Segú spiega che i piccoli arrivarono attraverso gli enti del sociale (le realtà del terzo settore) con cui la Fundació collaborava: da lì una selezione, e poi gli abbinamenti per carattere con i giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La foto di Messi e baby Yamal: “Leo era timido, lo mettemmo con un neonato perché non avrebbe dovuto interagire molto”

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