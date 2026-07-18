Una foto virale mostra il calciatore con un giovane compagno di squadra. Messi, visibilmente emozionato, ha commentato che giocare contro di lui in un Mondiale è un’esperienza incredibile e quasi follia. Per il calciatore potrebbe essere l’ultima partita in un torneo mondiale, dopo aver vinto la coppa quattro anni fa. La scena ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Per Messi potrebbe essere l'ultima partita in un Mondiale, l'ultima occasione per ribadire ancora una volta la propria leggenda. La Coppa del Mondo, del resto, l'ha già alzata quattro anni fa e, per quanto continui a sorprenderci, il suo lo ha fatto eccome. Non ha però smesso di infrangere record, è già il miglior marcatore nella storia dei mondiali, e di aggiungere capitoli a una storia che sembrava già completa da tempo, dall’altra parte, invece, questa finale potrebbe essere l'occasione per far nascere definitivamente un nuovo mito, quello di Lamine Yamal. Ormai da anni il suo nome e il suo talento sono sulla bocca di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La vera storia della foto più virale del momento, Leo Messi sullo scatto con Yamal: «Una follia, incredibile ora giocarci contro un Mondiale»

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Messi e Yamal, l’incredibile storia della foto che prediceva il futuroLionel Messi e Lamine Yamal si affronteranno domenica sera a New York nella finale della Coppa del Mondo.

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Diciannove anni fa Lionel Messi e Lamine Yamal si incontravano per la prima volta durante un servizio fotografico benefico. Ora si ritrovano uno contro l'altro nella finale del Mondiale tra Argentina e Spagna: una coincidenza che sembra scritta dal destino x.com

Messi meglio di Pelé e Maradona, il nuovo record che riscrive la storia dei MondialiLeo Messi non smette di stupire. A 39 anni, il capitano dell'Argentina è pronto a giocare un'altra finale mondiale, ma quella contro la Spagna non rappresenta soltanto la possibilità di conquistare il ... msn.com

La vera storia della foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal, il fotografo: È stata difficilissimaBeh, sono cresciuto un po', e anche Leo. Spero di poter affrontare Lionel Messi in finale, visto che non ci siamo riusciti nella Finalissima. Con queste parole, pronunciate in una recente intervista ... fanpage.it

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