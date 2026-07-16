Una foto mostra Lionel Messi che tiene in braccio un neonato, Lamine Yamal, mentre fa il bagnetto. La scena si svolge in un ambiente casalingo, con Messi che sorride e si prende cura del bambino. Nel 2007, la squadra di calcio del Barcellona aveva realizzato un calendario con UNICEF, l’agenzia delle Nazioni Unite dedicata ai diritti dell'infanzia, all’epoca sponsor del club.

Nel 2007 la squadra di calcio del Barcellona fece un calendario con UNICEF, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di diritti dell’infanzia, all’epoca suo sponsor. Mise insieme alcuni bambini catalani sostenuti dalle sue iniziative e calciatori di quel Barcellona. Per puro caso fu selezionato Lamine Yamal, un bambino di Mataró che all’epoca aveva cinque mesi, nel giorno in cui il calciatore protagonista della foto era Lionel Messi, allora ventenne. Era difficile immaginare che la foto che ne uscì, scattata da Joan Monfort e tornata fuori un paio di anni fa, avrebbe ritratto il miglior giocatore nella storia del Barcellona (ma diciamo pure il migliore nella storia del calcio) e colui che già ora, meno di vent’anni dopo, è il giocatore più forte del Barcellona e uno dei più promettenti del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lionel Messi x Lamine Yamal

Notizie e thread social correlati

La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato, ora che si affronteranno in finale ai MondialiUna foto mostra Lionel Messi mentre fa il bagnetto a un neonato, Lamine Yamal, che ora sarà avversario in finale ai Mondiali.

Lionel Messi in Missouri, Lamine Yamal a ChattanoogaDurante la fase a gironi dei Mondiali maschili di calcio, le 48 squadre partecipanti non si trovano tutte vicino ai luoghi delle partite.

Temi più discussi: La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato, ora che si affronteranno in finale ai Mondiali; Lionel Messi ai Mondiali 2026: la superstar che il mondo non smette di guardare; Oltre il campo: gli investimenti di Lionel Messi, tra hotel, club calcistici, media e altro; Chi sono i parenti di Lionel Messi in Italia: dal cugino falegname al pugile. E quel certificato elettorale di Recanati...

La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato, ora che si affronteranno in finale ai Mondiali x.com

Messi scrive la storia ed eguaglia Cafù: terza finale di un Mondiale per l'argentinoAlla fine Lionel Messi il suo zampino ce lo piazza sempre. Questa sera il numero 10 dell'Albiceleste non ha segnato ma ha comunque propiziato il passaggio con due assist - il secondo da cineteca - che ... tuttomercatoweb.com

Lamine Yamal e quella foto con Messi da bambino: la storia che trova un finale perfetto ai Mondiali 2026I campioni d’Europa contro i campioni del Mondo. Sarà una finale che regalerà una delle storie più suggestive del calcio moderno: quella tra Lamine Yamal e Lionel Messi. Una storia iniziata quasi vent ... lasicilia.it