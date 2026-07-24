La squadra di pallacanestro ha annunciato l’ingaggio di un giovane giocatore di 17 anni. Il nuovo arrivato, proveniente da un settore giovanile, sarà inserito nella prima squadra e nel settore giovanile. Il giocatore ha espresso entusiasmo per l’ingresso nel club, definendosi molto felice di entrare a far parte della squadra. La società ha confermato la presenza del giovane nel roster, senza ulteriori dettagli sul contratto o sulla durata dell’accordo.

La Fortitudo pensa al presente, ma guarda anche al futuro, confermando il diciassettenne Tesilan Doumbouya. La Effe arricchisce il suo roster di un altro prospetto molto interessante e futuribile, che sarà aggregato alla prima squadra e punto di forza del settore giovanile. Nato il 20 gennaio 2009 a Bruxelles, ma di origine ivoriana, Doumbouya è un’ala-centro di 204 centimetri che recentemente ha partecipato ai Mondiali under 17, svolti in Turchia, proprio con la Costa d’Avorio. Già in forza all’Academy nella passata stagione, chiusa con 12 punti media, con un high di 18 contro la Bakery Piacenza, il lungo belga giocherà con la Sg in serie C e under 19 e avrà il doppio tesseramento con la Fortitudo, potendo così andare a referto anche in serie A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fortitudo apre le braccia a Doumbouya: "Felicissimo di entrare in questa famiglia"

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