In un dibattito televisivo, il senatore del Movimento 5 Stelle ha mostrato un atteggiamento aggressivo, commentando con tono sarcastico e umiliante un intervento di un collega grillino. Il suo comportamento ha attirato l’attenzione, considerando che il politico è solitamente percepito come una figura moderata e dialogante. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico e i commentatori, evidenziando la tensione tra i membri del partito e le modalità con cui affrontano i temi politici.

Del Movimento 5 Stelle, il senatore Ettore Licheri dovrebbe essere il volto dialogante e moderato. Ma in tv si trasforma, trasformando qualsiasi argomento in un’arma contundente da utilizzare contro l’avversario politico di turno. A L’aria che tira, su La7, tocca a Sara Kelany di Fratelli d’Italia tentare di parare i colpi più bassi del grillino. Il governo, spiega Licheri riguardo all’Iran, «avrebbe dovuto dire la verità: le azioni militari, fuori dalla cornice del diritto internazionale, non portano a niente di buono». «Faccio presente che gli Stati del Golfo hanno appena ringraziato il presidente del Consiglio per l’azione diplomatica che sta svolgendo a sostegno della loro sicurezza», gli ricorda la deputata e responsabile immigrazione di FdI.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Sara Kelany allarga le braccia e umilia il grillino: "Ah, questa poi..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

L'aria che tira, Sara Kelany zittisce il grillino: "E questo facciamo!"La guerra nel Golfo diventa occasione quotidiana per sparare bombe e bombette in faccia all'avversario politico di turno.

L'Aria Che Tira, Licia Ronzulli umilia il grillino: "Gode solo in parlamento, mi dispiace per lui"Il Movimento 5 Stelle, durante il Question time di Carlo Nordio, ha dato il peggio di sè.

Temi più discussi: Iran, scontro tra Sara Kelany ed Ettore Licheri: E voi cosa avreste fatto?, La diplomazia, una cosa che non vi entra in testa; L'Aria Che Tira - Puntata 11/05/2026; L'aria che tira, Sara Kelany zittisce il grillino: E questo facciamo! | Libero Quotidiano.it; L'aria che tira, Sara Kelany allarga le braccia e umilia il grillino: Ah, questa poi... | Libero Quotidiano.it.

Iran, scontro tra Sara Kelany ed Ettore Licheri: E voi cosa avreste fatto?, La diplomazia, una cosa che non vi entra in testaScontro tra Ettore Licheri (M5S) e Sara Kelany (Fratelli d'Italia): Il governo italiano avrebbe dovuto dire la verità, le azioni militari fuori dalla cornice del diritto internazionale non portano a ... la7.it

Scontro Licheri-Kelany a La7: Governo dica la verità, le azioni militari non portano a niente. Serve diplomazia. Non puoi isolarti dall’occidenteScontro tra Ettore Licheri (M5S) e Sara Kelany (Fratelli d’Italia) a L’Aria che tira su La7. Il tema è quello dell’impegno militare italiano e, in particolare, la posizione sul conflitto tra Iran e St ... ilfattoquotidiano.it