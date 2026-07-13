radio incontro apre le selezioni per entrare nel mondo della radiofonia

Notizia in breve

Radio Incontro ha avviato le selezioni per entrare nel mondo della radiofonia. La convocazione è rivolta a chi desidera lavorare nel settore e offre possibilità di accesso a un ambiente incentrato sulla comunicazione radiofonica. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso nel campo, mantenendo vivo un mezzo di comunicazione ancora molto popolare tra diverse generazioni. La procedura di selezione è aperta e senza limiti di età.