Radio Incontro apre le selezioni per entrare nel mondo della radiofonia
Radio Incontro ha avviato le selezioni per entrare nel mondo della radiofonia. La convocazione è rivolta a chi desidera lavorare nel settore e offre possibilità di accesso a un ambiente incentrato sulla comunicazione radiofonica. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso nel campo, mantenendo vivo un mezzo di comunicazione ancora molto popolare tra diverse generazioni. La procedura di selezione è aperta e senza limiti di età.
di Alessandra Alderigi Pisa 13 luglio 2026- Un’opportunità da cogliere al volo per chi desidera entrare nell’affascinante mondo della radio, strumento di comunicazione che resiste all’avvento delle nuove tecnologie e si attesta come uno dei mezzi più amati da tutte le fasce d’età. Radio Incontro Pisa apre una nuova campagna di selezione: tecnici, registi e speaker per la stagione 20262027. La storica emittente del territorio annuncia l’avvio di una nuova campagna di selezione rivolta a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso formativo e operativo all’interno del mondo radiofonico. Il progetto offre l’opportunità di inserirsi... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Alle 17.30 su @RadioRadicale la diretta dell’incontro a Torino con @spaziopubblico: @pinapic dialoga con @flaviafratello qui di seguito il link alla diretta x.com
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