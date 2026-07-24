Fibercop e Nokia hanno avviato una collaborazione per integrare sensori nelle reti di fibra ottica, consentendo il monitoraggio in tempo reale di eventi come frane, alberi caduti e scosse sismiche. La tecnologia permette ai cavi di rilevare variazioni ambientali e di inviare segnali di allerta. Il sistema utilizza la fibra come sensore, trasformando la rete in una piattaforma di sorveglianza intelligente. La sperimentazione è in corso, senza dettagli su applicazioni specifiche o tempistiche di implementazione.

Immaginate un cavo che, oltre a far viaggiare i dati alla velocità della luce, sia anche capace di accorgersi di una frana, di un albero caduto o di una scossa di terremoto a chilometri di distanza. È l’idea al centro del memorandum d’intesa firmato il 6 luglio scorso a Roma da FiberCop e Nokia, un accordo che punta a trasformare la rete in fibra ottica italiana in una piattaforma di monitoraggio avanzata, capace non solo di trasmettere dati ma anche di leggere ciò che accade lungo il percorso e nell’ambiente circostante attraverso l’analisi del segnale luminoso, resa possibile dall’intelligenza artificiale. Il principio si chiama “fiber sensing” e ribalta il modo in cui siamo abituati a pensare a un cavo in fibra ottica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La fibra ottica che “ascolta”: Fibercop e Nokia collaborano per trasformare la rete in una piattaforma di monitoraggio intelligente

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