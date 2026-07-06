FiberCop e Nokia hanno firmato un accordo per collaborare alla sperimentazione di tecnologie innovative. L’obiettivo è trasformare la rete di accesso in fibra ottica in una piattaforma di monitoraggio avanzata. L’intesa prevede lo sviluppo di sistemi che consentano un controllo più efficiente delle reti, senza indicare ulteriori dettagli su applicazioni o tempistiche. La collaborazione mira a migliorare l’analisi e la gestione delle infrastrutture di rete in fibra ottica.

Roma, 6 lug.(Adnkronos) - FiberCop e Nokia hanno firmato un Memorandum of understanding (Mou) per collaborare alla sperimentazione di tecnologie innovative in grado di trasformare la rete di accesso in fibra ottica in una piattaforma di monitoraggio avanzata. Il fiber sensing può supportare due principali ambiti di applicazione: la protezione della rete e il monitoraggio dell'ambiente circostante. In ambito operativo, consente di rilevare, localizzare e classificare problemi causati da eventi come frane, caduta di alberi, lavori stradali o atti vandalici, favorendo interventi più rapidi, una riduzione delle attività in campo e una maggiore continuità del servizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fibercop: collaborazione con Nokia per trasformare la rete in piattaforma di monitoraggio

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