La Ferrari elettrica vale già 1 milione di dollari

Notizia in breve

La Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio, ha raggiunto un valore di un milione di dollari. La produzione destinata al mercato cinese si è esaurita in poche ore. La richiesta tra i collezionisti ha portato il modello a essere oggetto di grande interesse. La vendita rapida ha generato discussioni nel settore del collezionismo di auto di lusso.