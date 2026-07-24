La Ferrari elettrica vale già 1 milione di dollari
La Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio, ha raggiunto un valore di un milione di dollari. La produzione destinata al mercato cinese si è esaurita in poche ore. La richiesta tra i collezionisti ha portato il modello a essere oggetto di grande interesse. La vendita rapida ha generato discussioni nel settore del collezionismo di auto di lusso.
Dopo aver registrato il tutto esaurito in sole poche ore per la quota destinata al mercato cinese, la Ferrari Luce torna far discutere il mondo del collezionismo. Durante la Monterey Car Week ad agosto, la casa d'aste RM Sotheby’s batterà all'incanto l'esemplare identificato come "Chassis #0", ovvero la prima vettura di produzione della prima supercar elettrica di serie del Cavallino Rampante.MilionariaOfferta senza prezzo di riserva, l'auto vanta una stima ufficiale superiore a 1,1 milioni di dollari (circa il doppio rispetto al listino base). L'intero ricavato della vendita sarà devoluto alla Ferrari Foundation per sostenere progetti dedicati all'istruzione e all'infanzia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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