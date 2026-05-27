Altro che Ferrari elettrica la Nasa avrà l’auto elettrica per la Luna

La Nasa ha annunciato di aver scelto un’auto elettrica per le missioni sulla Luna. L’azienda incaricata ha consegnato il prototipo, che sarà testato nelle prossime settimane. L’obiettivo è sviluppare un veicolo che possa operare in ambienti lunari, con alimentazione completamente elettrica. La scelta si inserisce nel progetto di esplorazione spaziale e non riguarda veicoli commerciali o di consumo. La produzione del veicolo è prevista entro il prossimo anno.

Mentre l’Italia discute sulla nuova Ferrari Luce, la Nasa ha annunciato di aver selezionato l’azienda statunitense Venturi Astrolab come uno dei due fornitori di un nuovo rover lunare, con equipaggio per le prossime missioni Artemis, portando così avanti i piani dell’Agenzia per rendere possibile la mobilità sulla superficie del Polo Sud lunare. Il nuovo veicolo lunare con equipaggio (Crewed Lunar Vehicle, o Clv-1) sarà costruito con l’impiego di tecnologie critiche progettate e prodotte da Venturi Space. Dopo la revisione dei requisiti delle missioni, avvenuto due mesi fa, oggi si pensa a rover più piccoli rispetto a quello originale, ma da consegnare in tempi accelerati. 🔗 Leggi su Panorama.it

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La prima Ferrari elettrica

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