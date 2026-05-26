Ferrari Luce debutta la prima Ferrari elettrica da 550mila euro | il titolo in Borsa scende

Da quifinanza.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio, è stata presentata a un prezzo di 550.000 euro. Dopo l’annuncio, il titolo in Borsa ha registrato una diminuzione. La vettura si distingue per il design e le prestazioni, ma non sono stati forniti dettagli tecnici specifici. La presentazione ha attirato l’attenzione degli investitori, che hanno reagito con una flessione del valore azionario.

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E Luce fu. La prima Ferrari elettrica è arrivata: si chiama Ferrari Luce ed è stata presentata a Roma alla Vela di Calatrava e poi anche al Palazzo del Quirinale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una cerimonia che ha riunito i vertici di Ferrari SpA: John Elkann, Piero Ferrari e Benedetto Vigna. Le prime consegne arriveranno già entro la fine dell’anno e il prezzo è da 550mila euro. Per il Cavallino Rampante si tratta di un passaggio storico: dopo decenni costruiti attorno al mito del V8 e del V12, Maranello entra ufficialmente nell’era dell’elettrico con una vettura che rompe, quasi, con la tradizione. La nuova Ferrari Luce non piace alla Borsa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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