La cucina come esperienza Le ’Espressioni del gusto’ di Beatrice e Francisco

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due chef, un uomo e una donna, hanno avviato un progetto gastronomico chiamato ‘Espressione del Gusto’ a Massa. La coppia, unita anche nella vita, ha presentato l’iniziativa che si concentra su un’esperienza culinaria caratterizzata da sapori di mare, mani infarinate, fuochi accesi e calici di vino. L’evento è stato annunciato come un nuovo capitolo della loro attività.

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C’è una storia che profuma di mare, di mani infarinate, di fuochi accesi e di calici che raccontano la terra. È la storia di ‘ Espressione del Gusto ’, il progetto gastronomico nato dal talento e dalla passione di Francisco Suria Alvarado e Beatrice Prayer Galletti, coppia nella vita e in cucina, oggi pronta a scrivere un nuovo capitolo a Massa. Dopo l’esperienza nel locale sul viale Roma, là dove ‘Espressione del Gusto’ aveva mosso i suoi primi passi, il progetto si rinnova e trova una nuova dimora. ‘Espressione del Gusto’ ha aperto infatti le porte nella sua nuova elegante location in via Marina Vecchia 448, sopra la cantina vinicola Beatrice e Malòro, con la quale nasce una collaborazione costante e naturale, pensata per unire cucina e vino in un’unica esperienza di gusto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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