L’Accademia del Gusto aprirà nel 2027 a Villa Mylius, sede della Fondazione Gualtiero Marchesi. La struttura, storica dimora a Varese, sarà dedicata all’alta cucina. Il progetto ha il sostegno di Regione Lombardia, del Comune di Varese e di Fondazione Cariplo. La struttura ospiterà corsi di formazione e iniziative legate alla gastronomia di livello. La data di apertura è prevista tra circa tre anni.

Si avvicina l’apertura dell’ Accademia del Gusto della Fondazione Gualtiero Marchesi a Villa Mylius. Il progetto per la storica dimora varesina è sostenuto da Regione Lombardia, Comune di Varese e Fondazione Cariplo. L’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, delegata al coordinamento dell’accordo di programma, ha presieduto il collegio di vigilanza e ha partecipato al sopralluogo in cantiere insieme ai firmatari dell’accordo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e definire i prossimi passaggi verso la consegna della struttura e l’avvio delle attività. All’incontro erano presenti anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati e il presidente della Fondazione Gualtiero Marchesi Enrico Dandolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accademia del Gusto a Villa Mylius. Porte aperte nel 2027 all’alta cucina

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