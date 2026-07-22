Il cibo la cucina e la cultura del gusto sul grande schermo | cosa bolle in pentola al Food Film Fest

Da bergamonews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 19 al 22 agosto si svolge il Food Film Fest, dedicato al cibo, alla cucina e alla cultura gastronomica sul grande schermo. Tra gli appuntamenti principali, Enzo Iacchetti e Icio De Romedis presenteranno il cortometraggio “Oggi offro io”. L’evento include incontri con figure del cinema, della televisione e della gastronomia italiana, offrendo uno spazio di confronto tra immagini, spettacolo e riflessioni sul tema del cibo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra gli appuntamenti più attesi dal 19 al 22 agosto ci sono grandi nomi del cinema, della televisione e della cultura gastronomica italiana: Enzo Iacchetti, tra i volti più amati dello spettacolo italiano, salirà sul palco insieme a Icio De Romedis per presentare il cortometraggio “Oggi offro io”, in un incontro tra cinema, sorrisi e riflessioni. Steve Della Casa accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le scene più celebri del cinema legate al cibo, mentre Gianni Fantoni renderà omaggio all’universo di Paolo Villaggio e all’indimenticabile figura di Fantozzi. Spazio anche ai racconti che hanno trasformato la cultura enogastronomica italiana, dall’eredità di Luigi Veronelli narrata da Gigi Brozzoni agli appuntamenti dedicati alle tradizioni del cibo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FEIRA CENTRAL DE CAMPO GRANDE: O Pastel Mais Diferente do Brasil

Video FEIRA CENTRAL DE CAMPO GRANDE: O Pastel Mais Diferente do Brasil?

Notizie e thread social correlati

Cesare Cremonini in studio con Damon Albarn: cosa bolle in pentola?Cesare Cremonini ha visitato lo studio di Damon Albarn a Londra, dove ha trascorso del tempo insieme al musicista.

Aurelio De Laurentiis con Tommaso Mazzanti all’Antico Vinaio: “Cosa bolle in pentola?”Aurelio De Laurentiis è stato fotografato presso un ristorante chiamato Antico Vinaio insieme a Tommaso Mazzanti.

Temi più discussi: Giffoni Food Show 2026 #4; Musica elettronica, Porticello Food Village e gli spettacoli per la Santuzza: cosa fare nel weekend; Napoli Food Festival al Parco Virgiliano: 150 stand di eccellenze partenopee, parte del ricavato dei biglietti al Santobono; PanPiuma al Giffoni Film Festival 2026: una partnership dedicata ai giovani.

Food Film Fest al via la 12ª edizione: omaggio alla memoria come motore creativoDal 21 al 24 agosto quattro giorni di proiezioni, momenti di condivisione e laboratori per raccontare il legame tra cinema e buon cibo Città Alta. Il Food Film Fest, giunge alla sua 12ª edizione, un ... bergamonews.it

Fame?: al Food Film Fest va in scena la cucina italiana fra miti e memoriaLaureato in Lettere moderne (con una tesi riguardante Flann O'Brien), ama visceralmente il mare, l'Irlanda e la poesia di Rainer Maria Rilke. Non riesce a scri… La gioia della convivialità. Noi ... ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web