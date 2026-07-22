Il cibo la cucina e la cultura del gusto sul grande schermo | cosa bolle in pentola al Food Film Fest

Dal 19 al 22 agosto si svolge il Food Film Fest, dedicato al cibo, alla cucina e alla cultura gastronomica sul grande schermo. Tra gli appuntamenti principali, Enzo Iacchetti e Icio De Romedis presenteranno il cortometraggio “Oggi offro io”. L’evento include incontri con figure del cinema, della televisione e della gastronomia italiana, offrendo uno spazio di confronto tra immagini, spettacolo e riflessioni sul tema del cibo.

Tra gli appuntamenti più attesi dal 19 al 22 agosto ci sono grandi nomi del cinema, della televisione e della cultura gastronomica italiana: Enzo Iacchetti, tra i volti più amati dello spettacolo italiano, salirà sul palco insieme a Icio De Romedis per presentare il cortometraggio “Oggi offro io”, in un incontro tra cinema, sorrisi e riflessioni. Steve Della Casa accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le scene più celebri del cinema legate al cibo, mentre Gianni Fantoni renderà omaggio all’universo di Paolo Villaggio e all’indimenticabile figura di Fantozzi. Spazio anche ai racconti che hanno trasformato la cultura enogastronomica italiana, dall’eredità di Luigi Veronelli narrata da Gigi Brozzoni agli appuntamenti dedicati alle tradizioni del cibo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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FEIRA CENTRAL DE CAMPO GRANDE: O Pastel Mais Diferente do Brasil

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