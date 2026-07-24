I tribunali stanno smontando le basi legali della criminalizzazione della cannabis light, evidenziando che il divieto deciso dal governo si basa su presupposti errati. I sequestri di prodotti legali, che contengono livelli di thc inferiori alla soglia stabilita, vengono annullati e dichiarati illegittimi. I giudici sottolineano come le normative attuali non siano sostenute da prove concrete e che le azioni di polizia siano infondate in questi casi.

I giudici stanno facendo emergere una cosa che già si sapeva, e cioè che il presupposto del divieto deciso dal governo è sballato I sequestri di cannabis light fatti nell’ultimo anno e mezzo dalle forze dell’ordine sono stati motivati dalla convinzione che i prodotti contenenti CBD, un principio attivo della marijuana, alterino lo stato psicofisico delle persone, con rischi per la collettività. È quello che sostiene il governo, che nel 2025 aveva vietato del tutto la vendita di cannabis light con un decreto sicurezza. Ma questa convinzione si sta scontrando con la realtà e con i tribunali. Ogni volta che un carico di cannabis light finisce nei laboratori dei periti nominati da magistrati o giudici, infatti, la risposta è sempre la stessa: la cannabis light non ha “efficacia drogante”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La criminalizzazione della cannabis light non regge alla prova dei tribunali

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