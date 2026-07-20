A dicembre, un negoziante di Brescia è stato arrestato e poi sottoposto a domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, dopo aver trovato 19 barattoli nei suoi negozi. Si tratta del primo caso in Italia legato a una controversia sulla legalità della cannabis light. Il giudice della città ha chiesto alla Corte costituzionale di valutare se alcune norme siano compatibili con la Costituzione.

Brescia, 20 luglio 2026 – A dicembre era stato arrestato e messo ai domiciliari – primo caso in Italia – con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio per 19 barattoli che aveva nei suoi due negozi. Oggi il commerciante 33enne Nicolò Savoldelli, titolare di "Honest Cannabis Store" di Sirmione e Desenzano, inizia a intravedere la luce. Come già successo in altri tribunali italiani, anche il giudice di Brescia ha deciso di mandare gli atti del processo alla Consulta per valutare la possibile illegittimità costituzionale delle norme del decreto del Governo dello scorso anno che, tra le altre cose, hanno imposto una stretta sulla commercializzazione della cannabis light, equiparandola in pratica alle sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Processo cannabis light, il giudice di Brescia alla Consulta: “Si valuti possibile illegittimità costituzionale”

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