Cannabis light Fdi vuole fermare i fondi Pac per le aziende della canapa Ma l’Europarlamento boccia l’emendamento dei meloniani
Il partito di destra ha presentato un emendamento in Parlamento europeo per bloccare i fondi Pac destinati alle aziende della canapa e della cannabis light. Tuttavia, l’emendamento proposto dai rappresentanti di Fratelli d’Italia è stato respinto dall’Europarlamento, che ha confermato la propria posizione su questa questione. La questione riguarda le aziende del settore, già soggette a limitazioni legali in Italia e in altri paesi europei.
Fratelli d’Italia ostacola anche in Europa le aziende della canapa e della cannabis light, già vessate dall’articolo 18 del Decreto sicurezza. È accaduto il 5 maggio al parlamento di Bruxelles (Commissione sviluppo regionale) con gli emendamenti firmati dal meloniano Giuseppe Milazzo. “Proponevano lo stop dei fondi Pac, cioè della Politica agricola comune, per le aziende italiane che lavorano e vendono infiorescenze della canapa”, dice a ilfattoquotidiano.it Mattia Cusani, presidente dell’associazione Canapa sativa Italia. Alla faccia del discorso meloniano d’insediamento, dinanzi ai deputati il 25 ottobre 2022: “Il nostro motto sarà ‘non disturbare chi vuole fare’.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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