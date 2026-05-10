Cannabis light Fdi vuole fermare i fondi Pac per le aziende della canapa Ma l’Europarlamento boccia l’emendamento dei meloniani

Il partito di destra ha presentato un emendamento in Parlamento europeo per bloccare i fondi Pac destinati alle aziende della canapa e della cannabis light. Tuttavia, l’emendamento proposto dai rappresentanti di Fratelli d’Italia è stato respinto dall’Europarlamento, che ha confermato la propria posizione su questa questione. La questione riguarda le aziende del settore, già soggette a limitazioni legali in Italia e in altri paesi europei.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui