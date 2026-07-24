La Commissione europea ha inviato a TikTok una relazione preliminare in cui si denuncia che il social non rispetta gli standard di sicurezza europei per i minori online. Secondo il documento, alcuni utenti giovani sono esposti al rischio di cyberbullismo, senza adeguate misure di tutela. La comunicazione rappresenta l’avvio di un procedimento ufficiale contro l’azienda cinese.

La Commissione europea ha inviato una relazione preliminare a TikTok, il colosso cinese dei social, accusando la compagnia di non soddisfare gli standard di sicurezza europea per la sicurezza dei minori online. Lo ha riferito una portavoce della Ue in una nota stampa. Attualmente i minori possono scegliere di impostare il proprio account sulla piattaforma come “pubblico”. Quindi qualsiasi utente, anche chi non ha un account TikTok, può visualizzare i loro contenuti. Questa impostazione consente inoltre che i contenuti pubblicati da minori “più grandi” (16-17 anni) vengano consigliati a qualsiasi altro utente di TikTok tramite la sezione “Per te”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - La Commissione europea apre un procedimento contro TikTok: minori sottoposti al rischio cyberbullismo sul social

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