Social e minori | fissata l’udienza per la class action contro Meta e TikTok

L’udienza per la class action contro Meta e TikTok sui social e i minori è stata fissata. La causa riguarda le modalità con cui gli algoritmi dei social possono generare dipendenza nei bambini sotto i 14 anni. Le multinazionali contestano la competenza dei tribunali italiani, sostenendo che le questioni rientrano in ambiti regolamentari diversi. La data dell’udienza non è ancora stata comunicata.

? Domande chiave Come possono gli algoritmi creare dipendenza nei bambini sotto i 14 anni?. Perché le multinazionali contestano la competenza dei giudici italiani?. Quali prove tecniche hanno presentato i legali del MOIGE in aula?. Cosa accadrà ai 3,5 milioni di minori coinvolti dopo il verdetto?.? In Breve Udienza conclusiva fissata per il 19 novembre 2026 a Milano.. MOIGE coinvolge 3,5 milioni di bambini italiani sotto i 14 anni.. Studio legale Ambrosio & Commodo di Torino gestisce l'azione legale.. Primo scontro tra legali avvenuto il 14 maggio presso il tribunale.. Il Tribunale delle Imprese di Milano ha fissato la data del 19 novembre 2026 per l’udienza conclusiva della class action promossa dal MOIGE contro i colossi Meta e TikTok, segnando un punto di svolta nella battaglia legale per la tutela dei minori online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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