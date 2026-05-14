Tutela dei minori al via la class action contro Meta e TikTok Tutti i guai di Zuckerberg | rischio maximulta in Europa e risarcimenti in Usa

Da ilfattoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 14 maggio, si apre al tribunale civile di Milano la prima class action europea contro i social network Meta e TikTok. La causa riguarda i potenziali danni ai minori causati dall’uso di queste piattaforme. La procedura coinvolge diverse parti e mira a ottenere risarcimenti e misure di tutela. Da tempo si discute dell’impatto dei social sulla popolazione più giovane, e questa occasione segna un passo importante nel settore legale.

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Si apre oggi, 14 maggio, al tribunale civile di Milano la prima class action in Europa contro i social network Meta e TikTok, per i possibili danni ai minori. Per la seconda volta le piattaforme hanno provato a rinviare l’udienza: richiesta accolta a febbraio, negata il 12 maggio con la conferma della data d’apertura. Non è la grana peggiore per Meta. Il 4 maggio lo Stato americano del New Mexico ha chiesto sanzioni da 3,7 miliardi di dollari contro il gigante, per la mancata tutela dei più giovani: pari al risarcimento imposto con la sentenza civile del 24 marzo, 375 milioni, moltiplicato per dieci volte. In Europa, intanto, sul colosso di Mark Zuckerberg pendono 5 indagini della Commissione europea.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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