Oggi, 14 maggio, si apre al tribunale civile di Milano la prima class action europea contro i social network Meta e TikTok. La causa riguarda i potenziali danni ai minori causati dall’uso di queste piattaforme. La procedura coinvolge diverse parti e mira a ottenere risarcimenti e misure di tutela. Da tempo si discute dell’impatto dei social sulla popolazione più giovane, e questa occasione segna un passo importante nel settore legale.

Si apre oggi, 14 maggio, al tribunale civile di Milano la prima class action in Europa contro i social network Meta e TikTok, per i possibili danni ai minori. Per la seconda volta le piattaforme hanno provato a rinviare l’udienza: richiesta accolta a febbraio, negata il 12 maggio con la conferma della data d’apertura. Non è la grana peggiore per Meta. Il 4 maggio lo Stato americano del New Mexico ha chiesto sanzioni da 3,7 miliardi di dollari contro il gigante, per la mancata tutela dei più giovani: pari al risarcimento imposto con la sentenza civile del 24 marzo, 375 milioni, moltiplicato per dieci volte. In Europa, intanto, sul colosso di Mark Zuckerberg pendono 5 indagini della Commissione europea.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutela dei minori, al via la class action contro Meta e TikTok. Tutti i guai di Zuckerberg: rischio maximulta in Europa e risarcimenti in Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Moige, prima class action inibitoria in Europa contro Fb, Instagram e TikTok a tutela minori

Class Action contro Meta e TikTok: il Moige lancia l’offensiva legale a difesa dei minoriVerifica reale dell’età degli utenti e rispetto del divieto per i minori di 14 anni, eliminazione dei meccanismi che creano dipendenza, obbligo di...

Temi più discussi: Nuovo progetto in Ghana di AiBi per la tutela dei minori e il reinserimento familiare; Tutela dei minori sul web: servono alfabetizzazione digitale e alleanze educative; Tutela dei minori sul web: servono alfabetizzazione digitale e alleanze educative; Social media, IA e tutela dei minori: al vertice Ue l’affondo della Commissione contro TikTok, X, Google e Meta.

Nel 2025 tra #Piemonte e #ValledAosta sono stati accolti 725 minori #stranieri non accompagnati, con 675 provvedimenti di tutela emessi dal Tribunale dei minori. Crescono anche i tutori volontari, passati dal 47% al 63% in un anno x.com

Tutela dei minori: Farina (Sntm), il safeguarding mette al centro il bene relazionale tra minore e adultoPrevenire situazioni abusanti non può ridursi alla semplice reazione di protezione dei minori che subiscono o potrebbero subire abusi, ma richiede uno sforzo complessivo che dalla reazione passi alla ... agensir.it

Tutela dei minori: il nuovo corso e-learningÈ online il nuovo corso avanzato di e-learning dedicato alChild Safeguarding, pensato per tutte le figure, educatori, operatori sociali, insegnanti, volontari, che operano in contesti in cui è ... savethechildren.it