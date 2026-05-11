Garlasco la perizia Cattaneo | Colluttazione tra Chiara Poggi e il suo assassino durata non più di 15-20 minuti
Nella vicenda di Garlasco, la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo indica che la colluttazione tra Chiara Poggi e l’assassino sarebbe durata circa 15-20 minuti. La consulenza si basa sull’analisi dei resti e delle tracce trovate sulla scena del crimine, offrendo una stima dei tempi dell’aggressione. I dettagli della perizia sono stati discussi nel corso delle indagini e delle successive perizie.
Secondo la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, l’omicidio si sarebbe consumato attraverso una sequenza di più fasi che “trova piena corrispondenza nella lettura medico legale del corpo" Secondo la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, l’omicidio si sarebbe consumat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, nuova perizia: Chiara Poggi lottò a lungo con il suo assassino - Ore 14 Sera 26/03/2026
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“Chiara Poggi lottò con il suo assassino”, l’indiscrezione sulla consulenza Cattaneo. L’avvocato dei Poggi: “Colluttazione esclusa già da due perizie nei processi”Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino e avrebbe cercato di difendersi e proteggersi.
Argomenti più discussi: Garlasco, Cristina Cattaneo individua 2 fasce orarie dell'omicidio: quando sarebbe stata uccisa Chiara Poggi; La nuova consulenza della Cattaneo: possibile finestra del delitto tra le 9.12 e le 12.30; Caso Garlasco, il giorno dopo. Tutto quello che i pm contestano ad Andrea Sempio; Garlasco, Sempio incastrato da nove perizie. Creato un avatar dell'indagato: Così si è mosso nella casa.
Le evidenze scientifiche più solide portano a considerare il range più ampio. Questa affermazione di Cristina Cattaneo segna un punto chiave nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Secondo la consulenza della nota anatomopatolo facebook
Nuovi accertamenti sul delitto di #Garlasco collocano la morte di Chiara Poggi tra le 9.12 e le 12.30 del 13 agosto 2007. La consulenza firmata da Cristina Cattaneo riapre il dibattito sugli orari compatibili con l’omicidio. ift.tt/9i0Q6lW x.com