Garlasco la perizia Cattaneo | Colluttazione tra Chiara Poggi e il suo assassino durata non più di 15-20 minuti

Da ilgiornaleditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella vicenda di Garlasco, la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo indica che la colluttazione tra Chiara Poggi e l’assassino sarebbe durata circa 15-20 minuti. La consulenza si basa sull’analisi dei resti e delle tracce trovate sulla scena del crimine, offrendo una stima dei tempi dell’aggressione. I dettagli della perizia sono stati discussi nel corso delle indagini e delle successive perizie.

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Secondo la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, l’omicidio si sarebbe consumato attraverso una sequenza di più fasi che “trova piena corrispondenza nella lettura medico legale del corpo" Secondo la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, l’omicidio si sarebbe consumat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Garlasco, nuova perizia: Chiara Poggi lottò a lungo con il suo assassino - Ore 14 Sera 26/03/2026

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Argomenti più discussi: Garlasco, Cristina Cattaneo individua 2 fasce orarie dell'omicidio: quando sarebbe stata uccisa Chiara Poggi; La nuova consulenza della Cattaneo: possibile finestra del delitto tra le 9.12 e le 12.30; Caso Garlasco, il giorno dopo. Tutto quello che i pm contestano ad Andrea Sempio; Garlasco, Sempio incastrato da nove perizie. Creato un avatar dell'indagato: Così si è mosso nella casa.

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