Garlasco la perizia Cattaneo | Colluttazione tra Chiara Poggi e il suo assassino durata non più di 15-20 minuti

Nella vicenda di Garlasco, la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo indica che la colluttazione tra Chiara Poggi e l’assassino sarebbe durata circa 15-20 minuti. La consulenza si basa sull’analisi dei resti e delle tracce trovate sulla scena del crimine, offrendo una stima dei tempi dell’aggressione. I dettagli della perizia sono stati discussi nel corso delle indagini e delle successive perizie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui