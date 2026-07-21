Alle 14:00 di oggi una chiamata al 113 ha segnalato una persona in difficoltà in un quartiere di Bologna. In seguito, si è verificata una colluttazione tra agenti e la persona coinvolta, che ha portato all’intervento di un’autoambulanza. L’automedica è arrivata circa 40 minuti dopo, per prestare soccorso. La Procura sta indagando su sei persone, tra cui due agenti di polizia e quattro operatori sanitari.

Bologna, 21 luglio 2026 – La Procura sta svolgendo accertamenti su sei persone: si tratta di due poliziotti del Commissariato Bolognina e di quattro operatori sanitari della Croce Rossa. Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderahim Fakir, avvenuta domenica in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, le sei persone sono state iscritte con il modello 45 bis, la cosiddetta ’ norma-scudo ’, prevista dal decreto sicurezza: sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminari vengono iscritti i nomi di soggetti a cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. È la prima volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Fakir: la chiamata al 113, la colluttazione, l’arrivo dell’automedica. E’ successo tutto in 40 minuti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La chiamata per l’intervento della polizia che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir a BolognaSabato a Bologna, una chiamata alla polizia ha portato all’intervento che ha causato la morte di un uomo di 42 anni di origini marocchine.

I 39 minuti, la bodycam, la tensione in piazza: cosa sappiamo della morte di FakirLe immagini della bodycam mostrano i 39 minuti che potrebbero spiegare la morte di Fakir, avvenuta ieri mattina in un quartiere periferico di Bologna.

Temi più discussi: In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo'; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli; Morte di Fakir, scontri in piazza con lancio di bomba carta. La procura: Fatti più estesi; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online.

Il giovane rapper bolognese Bubu Doc pubblica sui social il video di un controllo che, nella sua accusa, sarebbe avvenuto una settimana prima della morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Racconta di utilizzare il monopattino per spostarsi più rapidamente dop x.com

In sei coinvolti nella morte di Fakir, il pm applica lo 'scudo' reddit

Morte di Fakir: la chiamata al 113, la colluttazione, l’arrivo dell’automedica. E’ successo tutto in 40 minutiBologna, 21 luglio 2026 – La Procura sta svolgendo accertamenti su sei persone: si tratta di due poliziotti del Commissariato Bolognina e di quattro operatori sanitari della Croce Rossa. Per chiarire ... ilrestodelcarlino.it

Fakir Sei coinvolti per la morte, scudo agli agenti. Polizia aveva segnalato al 118 una crisi psichiatrica. Il legale della vittima: non sia polizia a indagareGli accertamenti che la Procura di Bologna ha avviato sulla morte di Abderrahim Fakir terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora di ... ilmessaggero.it