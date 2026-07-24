La Cna evidenzia la necessità di migliorare la mobilità e creare un marchio per l’agroalimentare nella Valdelsa. Il settore produttivo locale richiede interventi sulla viabilità e una maggiore valorizzazione delle produzioni alimentari. Si chiedono inoltre azioni per una gestione più efficace dei rifiuti e interventi per la sicurezza idrogeologica. Queste richieste mirano a rafforzare il ruolo economico del territorio.

Il comparto produttivo della Valdelsa è un valore aggiunto per un territorio che necessita di una viabilità efficiente, ma anche di una maggior valorizzazione delle produzioni agroalimentari, passando per una nuova politica dei rifiuti e di interventi necessari alla sicurezza idrogeologica. Sono, infatti, questi i temi che la Direzione Cna Empolese Valdelsa ha affrontato durante la riunione che si è svolta mercoledì presso l’Agricola Tamburini di Gambassi Terme. Un momento di interlocuzione con le amministrazioni locali, che serve anche a rafforzare il confronto tra imprese. Perché il peso economico della Valdelsa è veramente importante. Si tratta di 6. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Cna punta sulla Valdelsa: "Servono interventi sulla mobilità e un marchio per l’agroalimentare"

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