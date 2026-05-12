Parco Pozzi degrado e schiamazzi fino a tarda notte Servono interventi urgenti sulla vigilanza | VIDEO
Nel quartiere di Aversa, il Parco Pozzi sta attirando l'attenzione di residenti e autorità a causa di episodi di degrado e schiamazzi che si verificano fino a tarda notte. Le segnalazioni riguardano problemi di sicurezza e di rumore che coinvolgono la zona, portando a richieste di interventi immediati per migliorare la vigilanza e la gestione dello spazio pubblico. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi vive nei dintorni del parco.
Cresce la preoccupazione dei residenti attorno alla situazione del Parco Pozzi di Aversa, sempre più spesso al centro di segnalazioni legate a degrado urbano e disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne.Secondo quanto riportato da diversi cittadini della zona, il parco sarebbe diventato.🔗 Leggi su Casertanews.it
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