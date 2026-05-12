Parco Pozzi degrado e schiamazzi fino a tarda notte Servono interventi urgenti sulla vigilanza | VIDEO

Nel quartiere di Aversa, il Parco Pozzi sta attirando l'attenzione di residenti e autorità a causa di episodi di degrado e schiamazzi che si verificano fino a tarda notte. Le segnalazioni riguardano problemi di sicurezza e di rumore che coinvolgono la zona, portando a richieste di interventi immediati per migliorare la vigilanza e la gestione dello spazio pubblico. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi vive nei dintorni del parco.

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