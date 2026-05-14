Una frana si sta spostando sulla provinciale 32, suscitando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti. La Provincia ha posizionato transenne lungo il tratto interessato, ma finora non sono stati effettuati interventi di consolidamento o ripristino della strada. La situazione evidenzia un incremento di frane nella zona, mentre le azioni messe in atto sembrano limitarsi alla semplice delimitazione dell’area per motivi di sicurezza.

"Aumentano le frane, ma il problema è che la Provincia interviene solo a mettere transenne ma non a tutelare ciò che fino ad oggi rimane della provinciale 32. Manderemo una email in Provincia". Sembrano non finire i problemi a Marliana, che si sono acuiti dopo la bomba d’acqua di qualche giorno fa. Sulla strada provinciale 17 sono caduti diversi alberi e in un caso sono intervenuti i vigili del fuoco. Disfunzioni importanti e allagamenti si sono verificati anche sulla provinciale 32 e sulla 633. "La situazione è davvero critica – ribadiscono gli esponenti del Comitato delle frazioni di Marliana – a causa delle inondazioni. Per non parlare tombini otturati e l’acqua che ha formato un fiume sulla sede stradale".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frana in movimento sulla provinciale 32: "Servono interventi"

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