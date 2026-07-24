Domani, la città di Cesenatico festeggia la ricorrenza del patrono San Giacomo, patrono protettore dei pescatori, dei pellegrini e dei viandanti, con la tradizionale processione della statua del santo lungo le due rive del porto. Per i fedeli e molti residenti è un giorno di festa, in cui si sta assieme in famiglia e si seguono le iniziative organizzate dai volontari della parrocchia di San Giacomo Apostolo sul porto canale. Tuttavia ci sono anche tanti cesenaticensi che proprio in questi giorni, inclusa la festa del patrono, continuano a lavorare in bar, ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari. Sono infatti migliaia le persone titolari di attività turistiche o che sono impiegate in esse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città celebra il patrono. Messa e processione

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AVIGLIANO CELEBRA SAN VITO MARTIRE

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