Grottammare festeggia il patrono | dagli spettacoli alla processione

A Grottammare sono iniziate le celebrazioni per la Festa del Patrono San Paterniano, che dureranno fino a domenica. La città ospita spettacoli, una processione, eventi religiosi, musica, teatro di strada e una mostra mercato. Il programma comprende anche appuntamenti istituzionali e attività di intrattenimento, coinvolgendo la comunità in diverse iniziative. La festa si svolge nel rispetto del calendario tradizionale dedicato al santo patrono.

Al via, a Grottammare, le celebrazioni per la Festa del Patrono San Paterniano, che da domani a domenica animeranno la città con un programma articolato tra appuntamenti istituzionali e religiosi, intrattenimento musicale, teatro di strada e la tradizionale mostra mercato. Il cuore della festa sarà piazza Kursaal. Una ricorrenza che ogni anni anno richiama una folla di residenti e di turisti, soprattutto per gli eventi religiosi e per lo spettacolo pirotecnico sul mare. Il cartellone degli eventi si aprirà ufficialmente domani a mezzogiorno con lo sparo di mortaretti alla foce del Tesino per ‘rompere le nuvole’. Alle ore 21.30, spettacolo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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