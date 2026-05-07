Farnese celebra il patrono con un concerto della banda dei carabinieri e la processione con i buoi

Il 10 maggio Farnese ha organizzato le celebrazioni in onore di sant'Isidoro, il patrono degli agricoltori. La giornata è iniziata con un concerto della banda dei carabinieri, seguito da una processione che ha visto coinvolti alcuni buoi come parte della tradizione locale. La manifestazione richiama ogni anno l'interesse della comunità, mantenendo vive le usanze legate alla figura del santo e alla cultura agricola del territorio.