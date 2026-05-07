Farnese celebra il patrono con un concerto della banda dei carabinieri e la processione con i buoi
Il 10 maggio Farnese ha organizzato le celebrazioni in onore di sant'Isidoro, il patrono degli agricoltori. La giornata è iniziata con un concerto della banda dei carabinieri, seguito da una processione che ha visto coinvolti alcuni buoi come parte della tradizione locale. La manifestazione richiama ogni anno l'interesse della comunità, mantenendo vive le usanze legate alla figura del santo e alla cultura agricola del territorio.
Farnese festeggia, il 10 maggio, la tradizione in occasione delle celebrazioni dedicate a sant'Isidoro agricoltore. L'edizione di quest'anno si distingue per un evento di particolare rilievo: la presenza della banda dell'arma dei Carabinieri, protagonista di un concerto imperdibile.L'appuntamento.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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