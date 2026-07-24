La ciclovia crollata in primavera sarà rimossa a partire da lunedì

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì inizieranno le operazioni di rimozione della passerella della ciclovia VenTo, crollata vicino al ponte tra Maccastorna e Crotta d’Adda. La Provincia di Lodi ha stabilito un cronoprogramma, che prevede la fine dei lavori entro il 7 agosto, a meno di imprevisti. Le operazioni coinvolgeranno le squadre incaricate di smantellare la struttura danneggiata. La rimozione si svolgerà nel rispetto delle tempistiche stabilite e senza ulteriori interventi di modifica.

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Prenderanno il via lunedì le operazioni di rimozione della passerella della ciclovia VenTo, crollata accanto al ponte tra Maccastorna e Crotta d’Adda. Il cronoprogramma, definito dalla Provincia di Lodi con gli enti coinvolti, prevede la conclusione dei lavori entro il 7 agosto, salvo imprevisti. Per consentire lo svolgimento in sicurezza, le Province di Lodi e Cremona istituiranno il senso unico alternato sul ponte. L’intervento sarà preceduto dalla consegna del piano di sicurezza e dalla predisposizione del cantiere. Successivamente verranno installati i ponteggi e le opere provvisionali, quindi inizierà la rimozione delle tre campate ancora presenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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