Poste Italiane le pensioni del mese di giugno in pagamento a partire da lunedì
Da lunedì 1 giugno, le pensioni del mese saranno disponibili in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino. I pensionati potranno ritirare le somme presso gli sportelli, secondo il calendario stabilito. La distribuzione avviene in modo uniforme in tutta la provincia, senza variazioni o restrizioni particolari. La comunicazione è stata diffusa da Poste Italiane.
Poste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento a partire da lunedì 1. Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di giugno saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
PENSIONI GIUGNO 2026 AUMENTI IN ARRIVO, PAGAMENTI INPS, ARRETRATI E DATE UFFICIALI
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Poste Italiane. In Provincia di Caltanissetta dal 1° giugno saranno in pagamento le pensioni del mese facebook
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