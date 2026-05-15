A partire da lunedì 18 maggio | Autostrada A1 | stazione Firenze Impruneta chiusa tre notti Ecco quando

Da lunedì 18 maggio, la stazione di Firenze Impruneta sull'Autostrada A1 resterà chiusa per tre notti consecutive. Durante questo periodo, i veicoli in transito sulla carreggiata saranno indirizzati verso percorsi alternativi, che verranno indicati sul posto. La chiusura riguarda esclusivamente le ore notturne, mentre le altre fasce orarie continueranno a essere regolarmente servite. La chiusura si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione e lavori di sistemazione sulla tratta interessata.

-dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio 2026, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci; -dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud; -dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiusa in entrata verso Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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