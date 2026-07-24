La Camminata rosa compie 12 anni tra prevenzione e solidarietà

Notizia in breve

La Camminata Rosa ha celebrato la sua dodicesima edizione, dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. L’evento si è svolto con una passeggiata collettiva, coinvolgendo numerosi partecipanti di diverse età. La manifestazione si svolge ogni anno con l’obiettivo di raccogliere fondi e diffondere informazioni sulla salute femminile. La giornata si è conclusa con attività di sensibilizzazione e incontri informativi.