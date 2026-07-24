La Camminata rosa compie 12 anni tra prevenzione e solidarietà
La Camminata Rosa ha celebrato la sua dodicesima edizione, dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. L’evento si è svolto con una passeggiata collettiva, coinvolgendo numerosi partecipanti di diverse età. La manifestazione si svolge ogni anno con l’obiettivo di raccogliere fondi e diffondere informazioni sulla salute femminile. La giornata si è conclusa con attività di sensibilizzazione e incontri informativi.
Tempo di lettura: 3 minuti Torna la Camminata Rosa, giunta alla sua dodicesima edizione, un appuntamento ormai consolidato per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Un’edizione, quella programmata per domenica 20 settembre, che si annuncia ricca di novità, a partire dalla sosta prevista, come ogni anno, presso il centro per l’autismo e poi l’arrivo a Rione Mazzini. A fare il punto sull’iniziativa è il dottor Carlo Iannace, da sempre in prima linea nella promozione della cultura della prevenzione. « Come ogni anno si rinnova questo appuntamento. Siamo arrivati alla dodicesima edizione, che sarebbe stata la tredicesima se non ci fosse stato il periodo del Covid. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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