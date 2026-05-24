Lo Spiffero di Viterbo ha celebrato i 25 anni di attività. Durante questa ricorrenza, si è parlato di come l’associazione abbia evitato lo spreco di 240mila euro. Ogni giorno, l’organizzazione fornisce assistenza a circa 280 nuclei familiari della città. La celebrazione ha incluso eventi musicali e iniziative di solidarietà. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui metodi adottati per prevenire lo spreco o sui dettagli dei sostegni offerti.

? Domande chiave Come ha fatto l'associazione a evitare lo spreco di 240mila euro?. Chi sono i 280 nuclei familiari sostenuti ogni giorno a Viterbo?. Perché il supporto scolastico è diventato vitale per gli studenti stranieri?. Come si è trasformata la missione dell'ente in venticinque anni?.? In Breve Emporio Alfio Pannega sostiene 280 nuclei familiari viterbesi tramite distribuzione beni alimentari.. Recupero prodotti alimentari ha evitato sprechi per un valore di 240mila euro.. Tredici insegnanti gestiscono due volte a settimana programmi doposcuola per alunni stranieri.. Eventi celebrativi dal 20 al 22 maggio hanno coinvolto autorità come Chiara Frontini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, lo Spiffero compie 25 anni tra musica e solidarietà

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