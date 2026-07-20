Ieri si è svolta di nuovo la Dodicesima Camminata Rosa, riproposta a grande richiesta. L’evento, organizzato nel comune di Cicciano, si concentra sulla prevenzione in rosa e coinvolge numerose persone. La camminata, promossa da Amos Partenio, mira a sensibilizzare sulla salute femminile e si tiene in una zona centrale del paese. La partecipazione è stata numerosa, con cittadini di diverse età che hanno preso parte alla manifestazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Aspettando la Dodicesima Camminata Rosa, replicata ieri, a grande richiesta, l’iniziativa dedicata alla prevenzione in rosa di Amos Partenio nel comune di Cicciano. Presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Bovio Pontillo Pascoli”, l’associazione, in collaborazione con i volontari e le volontarie del posto, ha allestito gli ambulatori per le visite gratuite, alle quali si sono sottoposte ancora una volta tante persone di ogni età. Ad effettuare i controlli gratuiti il senologo Carlo Iannace e l’ecografista Michele Capozzi. Si riconferma, così, il successo per l’iniziativa che da qualche anno fa tappa anche in alcuni comuni fuori provincia, grazie alla sinergia tra associazioni, amministrazione comunale e specialisti che dedicano tempo e impegno alla prevenzione oncologica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conto alla rovescia per la Dodicesima Camminata Rosa: la prevenzione continua

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