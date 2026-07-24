Nell’estate attuale, la Calabria si conferma come la regione più scelta dagli italiani per le vacanze, grazie a un aumento delle Bandiere Blu e alle prenotazioni turistiche. La regione ha superato altre mete, conquistando il primato come destinazione preferita. Le spiagge calabresi vengono descritte come da sogno, con un richiamo particolare per le acque e i paesaggi caratteristici. La presenza di numerose Bandiere Blu evidenzia la qualità delle acque e delle strutture turistiche della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Ha sbaragliato la concorrenza e non ci sono paragoni: la Calabria è stata eletta la meta preferita dagli italiani con un profumo di bergamotto, spiagge da sogno e tante nuove Bandiere Blu. 27 sono gli stendardi che sventolano nel 2026 sulla regione e proprio questo dato la porta al secondo posto, seconda solo alla Liguria. Tra le new entry ci sono località come Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri che si aggiungono a un elenco già ricchissimo; i premi mostrano come il litorale offra servizi, un mare pulito e tutte le carte in regola per una vacanza indimenticabile. Ecco perché sempre più persone stanno prenotando qui scegliendo resort e villaggi con pacchetti all inclusive; ad esempio, facendo click sul link che segue arriverai al sito di adonde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Calabria è la regina dell’estate: boom di Bandiere Blu e prenotazioni

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