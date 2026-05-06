La Spagna ha stabilito un nuovo record mondiale con 677 Bandiere Blu assegnate alle sue spiagge, confermando la sua posizione come leader mondiale nel settore. Tra i comuni premiati, alcuni hanno ottenuto il riconoscimento per diversi anni consecutivi, rimanendo tra i migliori dal 1984. Inoltre, alcune spiagge sono state premiate per la qualità delle acque e per le strutture che le rendono adatte anche in condizioni di caldo estremo.

? Cosa scoprirai Quali comuni hanno ottenuto il nuovo marchio contro il caldo estremo?. Dove si trovano le 7 spiagge che vincono da quarant'anni?. Come influisce la nuova categoria Soludable sulla scelta delle località?. Perché Gandía ha ricevuto una menzione speciale rispetto alle altre spiagge?.? In Breve Comunità Valenciana guida con 151 spiagge, seguita da Andalusia con 143 e Galizia con 118.. Nuova categoria Soludable premia Chiclana de la Frontera, Fuengirola e Mijas per rischi termici.. Gandía riceve menzione speciale per efficienza soccorsi, mentre Sanxenxo vanta 21 bandiere totali.. Il primato include 111 porti turistici e 7 spiagge con certificazione da 40 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna regina del mare: record mondiale con 677 Bandiere Blu

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