Quest’anno le coste calabresi hanno raggiunto un record di Bandiere Blu, un riconoscimento che premia la qualità delle acque, i servizi offerti e la gestione ambientale delle spiagge. La Guardia Costiera calabrese ha lavorato in modo continuo e coordinato per ottenere questi risultati, coinvolgendo diverse figure e attività sul territorio. La conquista di queste bandiere rappresenta un riconoscimento ufficiale delle prestazioni delle località balneari calabresi nel rispetto degli standard richiesti.

di Paolo Fedele * Quest’anno, le coste calabresi hanno conquistato un numero record di Bandiere Blu, un riconoscimento che celebra la qualità delle acque, dei servizi e della gestione ambientale delle nostre spiagge. L’associazione sindacale USIM vuole evidenziare il valore degli uomini e delle donne in divisa, sottolineando la grande capacità professionale che dimostrano in territori così caldi e delicati. Il loro impegno quotidiano è fondamentale per la tutela dell’ambiente e per garantire la sicurezza dei bagnanti. Questo successo è particolarmente significativo, non solo perché evidenzia la cristallinità delle acque del nostro mare, ma anche perché attira una crescente affluenza turistica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La Guardia Costiera calabrese e il risultato straordinario delle Bandiere Blu in Calabria: un lungo e laborioso lavoro di squadra

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