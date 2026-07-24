Koopmeiners alla porta da top player a oggetto misterioso | la Juventus apre alla cessione ma c’è un fattore a complicare la situazione

La Juventus ha comunicato di essere disposta a cedere Teun Koopmeiners, considerato un giocatore fuori ruolo e poco integrato nel progetto attuale. Tuttavia, la trattativa si scontra con un problema legato a un infortunio che limita le possibilità di utilizzo del centrocampista. La società valuta le offerte ricevute, ma l’incertezza sulla condizione fisica dell’atleta rappresenta un ostacolo alla conclusione della cessione.

di Luca Fiore La Juventus apre all’addio di Teun Koopmeiners che rimane un oggetto misterioso in casa bianconera: un fattore complica la sua cessione. Il percorso di Teun Koopmeiners è arrivato a un bivio fondamentale. Rientrato alla Continassa dopo un Mondiale deludente con la sua Olanda, ha riabbracciato Luciano Spalletti e iniziato la preparazione. Arrivato nel 2024 come grande acquisto, non è riuscito a incidere, totalizzando 89 presenze, 7 gol e 4 assist. Nel corso di questi due anni, i tecnici alternatisi sulla panchina della Juventus, ovvero Thiago Motta, Igor Tudor e l’attuale allenatore, gli hanno concesso fiducia senza ottenere i risultati sperati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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