La Juventus valuta la cessione di Bremer dopo il fallimento in Champions League. La richiesta di mercato si concentra su un possibile scambio con il Bayern, mentre in Premier League si avvia un’asta per il difensore. La decisione deriva dalle difficoltà economiche legate alla mancata qualificazione alla competizione europea. La società sta considerando varie opzioni per ridurre i costi e riequilibrare i conti. La trattativa con i club interessati è in corso.

La Juventus ha inserito Gleison Bremer nella lista dei possibili sacrificabili sul mercato estivo per far fronte alle pesanti ripercussioni economiche derivanti dalla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Come rivelato in un approfondimento giornalistico firmato da Sportmediaset, il nuovo assetto finanziario del club costringerà la dirigenza della Continassa a pianificare alcune cessioni eccellenti per riequilibrare i conti aziendali e recuperare il budget necessario a finanziare la successiva campagna acquisti. Il difensore brasiliano, pilastro della retroguardia arrivato a Torino nel 2022 e blindato da un accordo contrattuale valido fino al 2029, possiede un forte appeal internazionale che potrebbe garantire alla società piemontese una ricca plusvalenza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus apre alla cessione di Bremer dopo il flop Champions: scatta l’asta in Premier League ma spunta lo scambio col Bayern

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