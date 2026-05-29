La Juventus potrebbe vendere il difensore brasiliano Bremer durante il mercato estivo, poiché non si è qualificata alla Champions League. La squadra riceve offerte da club della Premier League e della Bundesliga. La decisione dipende anche dalla possibilità di ottenere un ritorno economico significativo e dalla volontà del giocatore. La cessione di Bremer rappresenterebbe una delle mosse principali nel mercato dei bianconeri.

La Juventus potrebbe essere costretta a sacrificare un pezzo pregiato della propria rosa sul mercato estivo a causa della mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Come confermato dal dirigente Damien Comolli, l’assenza dei ricavi della massima competizione europea obbligherà la società bianconera a completare una cessione dolorosa per risanare il bilancio, e il principale indiziato a lasciare Torino è Gleison Bremer. Sul difensore brasiliano è presente una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che diventerà valida a partire dal 1° luglio, un dettaglio contrattuale che ha già attirato l’attenzione delle principali potenze calcistiche internazionali, pronte ad approfittare della situazione di incertezza in casa juventina. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus apre alla cessione di Bremer: assalto da Premier League e Bundesliga per il centrale brasiliano

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