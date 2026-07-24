La Juventus ha migliorato l'offerta al PSG per l'acquisto di Randal Kolo Muani, che ha già raggiunto un accordo con i bianconeri. Il calciatore ha rifiutato un trasferimento in Bundesliga. La società italiana attende una risposta dal club francese e sta lavorando su un bonus aggiuntivo per concludere la trattativa. La trattativa prosegue con ottimismo, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

Kolo Muani Juve, nuova offerta e torna la fiducia: si lavora su questo bonus. Lui ha già l’accordo coi bianconeri e rifiuta la Bundesliga. La Juventus ha ritoccato la propria offerta al PSG per Randal Kolo Muani ed è attualmente in attesa di una risposta dal club francese, lavorando con fiducia per giungere a un compromesso definitivo. Lo riporta Sky Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’emergenza gol e i numeri da invertire. I dati della passata stagione hanno evidenziato una netta criticità nel reparto avanzato. Il divario realizzativo nei confronti dell’Inter capolista si è chiuso con un pesante -28 nei gol fatti (89 a 61). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, nuova offerta e torna la fiducia: si lavora su questo bonus. Lui rifiuta la Bundesliga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato - Juve, nuova offerta per Kolo Muani

Notizie e thread social correlati

Juve, nuova offerta per Kolo Muani: la risposta del PsgLa Juventus ha presentato una nuova offerta per l’attaccante, che include un contratto di cinque anni con uno stipendio di 5 milioni di euro all’anno.

Kolo Muani alla Juve: ecco la nuova offerta recapitata al PSG. Le ultime sensazioniLa Juventus ha presentato una nuova offerta al Paris Saint-Germain per il trasferimento di Randal Kolo Muani.

Temi più discussi: La Juventus valuta una nuova offerta per Kolo Muani; Mateta nuova insidia per Kolo Muani: Juve, Carnevali e Massara riaprono il dossier sfumato; Juve, c'è il Leeds su Di Gregorio. Dopo l'amichevole di Basilea i primi colpi: ecco i piani di Carnevali; Juve, il calciomercato non decolla: pochi rinforzi, tanti esuberi e il caso Kolo Muani. Spalletti è nervoso: Io rimango qui, molti di voi no.

#Mateta nuova insidia per #KoloMuani: #Juve, #Carnevali e #Massara riaprono il dossier sfumato x.com

Novità Kolo Muani, Juve a oltranza e l'ultimo segnale da Parigi: più chiaro di così...I dirigenti bianconeri sono al lavoro per consegnare l'attaccante francese a Luciano Spalletti. C'è già l'accordo con il giocatore, si cerca la formula per convincere il Psg ... tuttosport.com

Pagina 3 | Novità Kolo Muani, Juve a oltranza e l'ultimo segnale da Parigi: più chiaro di così...I dirigenti bianconeri sono al lavoro per consegnare l'attaccante francese a Luciano Spalletti. C'è già l'accordo con il giocatore, si cerca la formula per convincere il Psg ... tuttosport.com