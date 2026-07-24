Kolo Muani Juve nuova offerta e torna la fiducia | si lavora su questo bonus Lui rifiuta la Bundesliga

Da juventusnews24.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha migliorato l'offerta al PSG per l'acquisto di Randal Kolo Muani, che ha già raggiunto un accordo con i bianconeri. Il calciatore ha rifiutato un trasferimento in Bundesliga. La società italiana attende una risposta dal club francese e sta lavorando su un bonus aggiuntivo per concludere la trattativa. La trattativa prosegue con ottimismo, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

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Kolo Muani Juve, nuova offerta e torna la fiducia: si lavora su questo bonus. Lui ha già l’accordo coi bianconeri e rifiuta la Bundesliga. La  Juventus  ha ritoccato la propria offerta al PSG  per  Randal Kolo Muani  ed è attualmente in attesa di una risposta dal club francese, lavorando con fiducia per giungere a un compromesso definitivo. Lo riporta Sky Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’emergenza gol e i numeri da invertire. I dati della passata stagione hanno evidenziato una netta criticità nel reparto avanzato. Il divario realizzativo nei confronti dell’Inter capolista si è chiuso con un pesante -28 nei gol fatti (89 a 61). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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