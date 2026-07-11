La Juventus ha presentato una nuova offerta al Paris Saint-Germain per il trasferimento di Randal Kolo Muani. La trattativa tra le due squadre, iniziata da tempo, sembra arrivata a una fase decisiva, con le parti che valutano se proseguire o meno. Non sono stati resi noti dettagli specifici dell'offerta né eventuali risposte del PSG. La situazione rimane in attesa di sviluppi, con le parti che valutano le prossime mosse.

sull’esito di una trattativa infinita. La trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani è arrivata al classico momento del “dentro o fuori”. La sensazione nell’ambiente bianconero è netta: si tratta di un’opportunità da cogliere ora o mai più. La dirigenza torinese sta facendo tutto il possibile per raggiungere un accordo con i parigini, spingendosi quasi a toccare la quota complessiva di 40 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I dettagli dell’offerta e i patti da rispettare. L’ultimo rilancio concreto porta la firma di Giovanni Carnevali, che ha delineato una proposta precisa per superare gli ostacoli emersi nel percorso: Con questo passo avanti, la Juventus ha dimostrato la volontà di sbloccare l’affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve: ecco la nuova offerta recapitata al PSG. Le ultime sensazioni

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KOLO MUANI - JUVENTUS: la SITUAZIONE

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